Напомним вам, что в связи с неблагоприятной обстановкой в Пензенской области увеличили осенние каникулы: они будут проходить с 31 октября по 14 ноября.

- Обращаю внимание глав муниципальных образований на вопросы занятости детей и подростков в этот период, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Дети не должны быть брошены.

Также Иван Белозерцев поручил своевременно начать подготовку и к зимним праздникам:

- Необходимо привести в порядок хоккейные площадки. Если объекты требуют ремонта, надо этой работой заняться. Там, где нет освещения, нужно его сделать. Должны быть планы подготовки к проведению новогодних праздников.