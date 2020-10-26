В Саранске могут отменить новогодний салют

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Глава города Петр Тултаев заверил: концерты и другие мероприятия планируются, но состоятся ли они, зависит от эпидемиологической ситуации.

- Елки в микрорайонах мы установим, а вот от горок придется отказаться, чтобы не создавать массовое притяжение, - отметил мэр. – Катки также будут сделаны, но открытие прокатов коньков и лыж под вопросом.

Также, по словам Петра Тултаева, пока нет и ясности по вопросы организации традиционного новогоднего салюта. Не исключена возможность, что в этом году его отменят.

- «Отсалютуем» каждый за праздничным столом дома, в кругу своей семьи, бокалом шампанского, - резюмировал Петр Тултаев.