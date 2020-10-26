Пропавшую Анастасию Авдееву видели в одном из пензенских торговых центров

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Напомним вам, что девушка пропала 19 октября. О пропаже заявил сотрудник учебного учреждения после того, как девушка не вернулась в положенное время в общежитие.

Сама Анастасия Авдеева проживает в селе Татарская Пенделка Кузнецкого района, но учится в колледже в Сосновоборске.

На данный момент ее местоположение по-прежнему неизвестно. Однако появилась информация, что, возможно, девушка может находиться с Алексеем Глуховченко 1989 года рождения – жителем р.п. Чаадаевка, Городищенского района, который также пропал 19 октября. 20 октября Алексея и Анастасию видели вместе в торговой центре на улице Красная Горка в Пензе.

Пензенская полиция обращается ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефону: 89374151967 (Узбяков Роман) либо 02.