Хотел сделать подарок детям: житель Мордовии украл велосипед

В Ичалковском районе Мордовии была совершена кража детского велосипеда. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту, удалось установить причастность к преступлению безработного жителя села Кемля.

Мужчина, увидев оставленный возле забора велосипед, решил украсть его и подарить его своим детям, а также детям от первого брака его супруги. Когда ребята решили опробовать подарок и начли кататься на нем по селу, транспорт увидели и узнали друзья подростка, которому он принадлежал.

Велосипед был возвращен законному владельцу. Расследование продолжается.