Андрей Лузгин рассказал о ходе строительства детского сада в Заре

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Сегодня мэр Пензы Андрей Лузгин доложил губернатору Ивану Белозерцеву о ходе строительства нового корпуса детского сада, который строится в рамках национального проекта «Демография» на улице Турищева.

- Дважды в неделю на стройплощадке проводится планерки, - отметил глава администрации города. – Сейчас на месте работают 45 человек. Завтра они приступят к установке окон, после чего в здании включат отопление. Завершить все работы планируется до конца года.

Напомним вам, что новый двухэтажный корпус детского сада рассчитан на 120 мест, 60 из которых – для детей ясельного возраста. Финансирование проекта ведется из бюджетов трех уровней: федерального, областного и городского.