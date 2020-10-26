В Пензе появился еще один компьютерный томограф

Об этом сегодня сообщил врио министра здравоохранения области Александр Никишин.

- На данный момент в регионе работают 29 компьютерных томографов, 15 из которых используются для диагностики коронавируса, - отметил глава ведомства. – Аппарат на базе клинической больницы №4 используется для дифференциации тяжелых форм заболевания у пациентов, которые нуждаются в госпитализации.

Также в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» закуплены и готовятся к вводу в эксплуатацию еще три аппарата. Два из них направлены в онкологию, один – в областную детскую больницу.