В Пензенской области закупят лекарства для тех, кто лечится от коронавируса на дому

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня в ходе совещания Ивана Белозерцева с главами администраций муниципальных образований была затронута тема борьбы с коронавирусом. Ряд жителей региона, заразившихся новой инфекцией и переносящих ее легко, лечатся на дому, поскольку врачи не нашли показаний для их госпитализации.

- Нужно организовать работу по предоставлению им лекарств, - отметил Иван Белозерцев. – Нельзя, чтобы жители региона приобретали их за свой счет. Нужно срочно закупить специализированные препараты, чтобы с 1 ноября уже приступить к выполнению этой задачи.

На эти цели из бюджета области будет выделено девять миллионов рублей.

Как доложил врио министра здравоохранения региона Александр Никишин, недостатка лекарств в больницах нет. С руководителями аптечных сетей ведутся переговоры о регулярных поставках необходимых препаратов в продажу.