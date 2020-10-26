В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, сбежавшего из магазина с двумя бутылками алкоголя

ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
В пензенскую полицию утром обратился продавец торговой точки на улице Докучаева. Мужчина сообщил, что один из покупателей взял с прилавка две бутылки алкоголя и сбежал, не заплатив.
На место выехал экипаж Росгвардии. Получив приметы подозреваемого, правоохранители начали поиски и вскоре вышли на след нарушителя, обнаружив его в квартире на той же улице. Мужчина распивал украденное спиртное с друзьями. Свою вину он отрицать не стал.
Задержанного опознал продавец магазина. Для дальнейшего разбирательства 28-летнего мужчину передали сотрудникам полиции.