В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, сбежавшего из магазина с двумя бутылками алкоголя

ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

В пензенскую полицию утром обратился продавец торговой точки на улице Докучаева. Мужчина сообщил, что один из покупателей взял с прилавка две бутылки алкоголя и сбежал, не заплатив.

На место выехал экипаж Росгвардии. Получив приметы подозреваемого, правоохранители начали поиски и вскоре вышли на след нарушителя, обнаружив его в квартире на той же улице. Мужчина распивал украденное спиртное с друзьями. Свою вину он отрицать не стал.

Задержанного опознал продавец магазина. Для дальнейшего разбирательства 28-летнего мужчину передали сотрудникам полиции.