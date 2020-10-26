В Пензенской области продолжается вакцинация населения

Вторая партия вакцины против гриппа – 380 тысяч доз – поступила в медицинские учреждения неделю назад. За прошедшее время удалось потратить 20% от этого количества.

- Остальные сделаем в течение ближайших 10 дней, - отметил врио министра. – Закончить прививочную кампанию мы планируем до конца ноября. К тому времени в регионе будет привито около 65% населения.

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул необходимость соблюдения намеченных сроков.

- По возможности, надо сделать прививки даже раньше предполагаемой даты, - дал глава региона.