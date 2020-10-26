В Пензе состоялся турнир по теннису, приуроченный ко Дню машиностроителя

Состязания проходили в рамках РТТ (Российского теннисного тура, проводимого Ассоциацией теннисистов России). О масштабности турнира говорят качество и количество участников. На игры заявились 64 юноши и девушки, из которых 10 человек представляли Пензу. Высокий рейтинг турнира влияет на его привлекательность: на соревнования приехали сильнейшие спортсмены России в возрасте до 13 лет. Турниру присвоена высшая для нашей страны категория «1А».

Соревнования, состоялись при поддержке Федерации тенниса Пензенской области и компании «СтанкоМашСтрой».

Организаторы позаботились о здоровье юных участников, в сложной эпидемиологической обстановке следуя рекомендациям и выполняя все требования Роспотребнадзора. Ну а спортсмены получили необходимую практику и проверили свои силы в серьезном турнире 1 категории серии РТТ.

В дальнейшем компания «СтанкоМашСтрой» планирует продолжать поддержку развития тенниса в Пензенской области и организацию масштабных и качественных соревнований в этом виде спорта.