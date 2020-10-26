В Мордовии подозреваемого в нападении на человека поместили в психиатрический стационар

В полицию Зубово-Полянского района поступила информация, что в одну из местных больниц привезли 49-летнего мужчину с колото-резаными ранами. Правоохранители пообщались с пострадавшим, и выяснили, что повреждения ему нанес 28-летний житель поселка Явас. Подозреваемого тут же задержали.

По предварительной информации, 22 октября парень подошел к пострадавшему на улице, задав незначительный вопрос, после чего резко достал нож и ударил его в область голову. Затем злоумышленник предпринял еще одну попытку, неудачную, после чего сбежал.

По данным СУ СК России по Республике Мордовия фигурант в настоящее время помещен в психиатрический стационар. Возбуждено уголовное дело.