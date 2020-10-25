В Саранске женщины нашли кошелек и подняли себе с пола срок

Помните Кирпича из фильма Говорухина "Место встречи изменить нельзя"? И его фразу: нашел дурачка, чтобы с кошельком я поднял себе срок с пола…Но, выходит, ничему кино не учит.

В августе текущего года в дежурную часть полиции с заявлением обратился 26-летний мужчина: возле торгового центра на улице он утерял портмоне, в котором находились документы и 10 000 рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УМВД. Сумочку обнаружили в туалетной комнате торгового центра, но без денег.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Республике Мордовия, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны две безработные жительницы Саранска, которые признались, что нашли утерянное портмоне, деньги поделили, остальное имущество оставили в торговом центре. Деньги владельцу возвращены.

Следственным отделом УМВД России по го Саранск расследование уголовного дела в отношении 29-ти и 31-летней местных жительниц завершено. Им предъявлено обвинение в краже, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.