Пензенская полиция раскрыла серию краж велосипедов

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Жительница Первомайского района обратилась в полицию с заявлением о краже ее велосипеда. Транспортное средство стояло на лестничной площадке, пристегнутое тросом к перилам.

Сотрудники правоохранительных органов быстро установили причастность к случившемуся пензенца 1993 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он свою вину признал и раскаялся, рассказав, что до этого он также украл еще четыре велосипеда. Все транспортные средства парень продал, а деньги потратил.

По фактам краж возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.