К концу ноября в Мордовии сдадут в эксплуатацию еще три ФАПа

В Старошайговском районе продолжается строительство трех фельдшерско-акушерских пунктов – в Старой Федоровке, Летках и Новой Александровке. К концу ноября все три объекта будут сданы в эксплуатацию.

Современные фельдшерско-акушерские пункты модульного типа – это быстровозводимые сооружения из бытовых каркасно-панельных конструкций. По словам главного врача районной больницы Татьяны Шишкановой, сейчас идет поэтапная доставка медицинского оборудования для ФАПов.

К тому же в Старофедоровском ФАПе уже проведены работы по прокладке к объекту газовых, водопроводных, канализационных систем. Ведутся благоустройство территории.

Во всех трех ФАПах будут работать прежние квалифицированные кадры.