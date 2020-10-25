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Все ученики начальных классов в Пензенской области обеспечены горячим питанием

Об этом губернатор Иван Белозерцев доложил полномочному представителю Президента в ПФО Игорю Комарову в пятницу, 23 октября
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В ходе совещания с главами регионов полпред напомнил, что Владимир Путин озвучил поручение обеспечить всех младшеклассников в стране горячим питанием. В Пензенской области оно выполнено на 100%. Горячую еду получают более 55 тысяч учащихся во всех школах региона.

- 178 школ готовят самостоятельно, 100 покупают еду у других предприятий, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - В пяти начальных школах Городищенского, Иссинского, Никольского, Спасского районов (50 чел.) горячее питание организуется путем подвоза.

Образование