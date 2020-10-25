Будьте заметными – сохраните свою жизнь

Пресс-служба ГИБДД МВД РФ по Московской области

Удивительный подарок преподнесли всем автомобилистам страны в подмосковном Егорьевске. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с воспитанниками танцевального коллектива Центра внешкольной работы сняли красивый клип.

Танцевальный флешмоб прошел в поддержку социальной акции «Засветись!», проводимой на территории Московской области. По сценарию клипа команды передали друг другу танцевальную эстафету, главными атрибутами которой стали световозвращающие браслеты.

Юные танцоры ненавязчиво напомнили всем нам, что световозвращатели не только модный аксессуар, но и очень важный и обязательный элемент одежды, без преувеличения сохраняющий здоровье и жизнь пешеходов в темное время суток.

Ребята призвали пешеходов поддержать популяризацию световозвращающих элементов и быть заметными на дороге.