Доверчивость ценою в 835 тысяч рублей

В Бессоновском районе на «грабли», регулярно разбрасываемые мошенниками, на этот раз наступил 26-летний парень. Он поверил позвонившему ему по телефону мужчине, назвавшемуся сотрудником службы безопасности банка. И предостережению, чнеизвестные лица пытаются на имя гражданина оформить кредит.

Дальше все пошло по наезженной мошеннической схеме: якобы для предотвращения списания денежных средств, необходимо было назвать коды в смс-сообщениях. Не подозревая об обмане, молодой человек так и сделал. А затем, по совету злоумышленника, для сохранности сбережений перечислил через банкомат на названный ему «безопасный» счет 835 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

УМВД России по Пензенской области призывает жителей региона проявлять бдительность при получении сообщений с незнакомых номеров и звонков с неизвестных телефонов. В случае получения информации о проблемах с вашей банковской картой, позвоните в банк по номеру, указанному на самой карте.