От вас зависит своевременная помощь медиков

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

В системе здравоохранения Пензенской области трудятся тысячи шоферов, инженерно-технических работников, ремонтных рабочих.

«Именно от вашей работы зависит своевременная помощь медиков и, конечно, спасение жизни наших пациентов, - подчеркнул Александр Викторович. - Надёжная работа водительского состава, технических служб является залогом полноценной жизнедеятельности медицинских организаций…Сегодня для вас очень непростые условия. В ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вы испытываете невероятную нагрузку. Низкий поклон и самые глубокие слова благодарности за ваш труд, самоотверженность и терпение».