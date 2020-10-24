Пензенское отделение Союза художников России отметило 80-летие

ФОТО: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Со знаменательной датой присутствующих поздравил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, врио министра культуры и туризма региона Татьяна Курдова и другие почетные гости.

Членам регионального отделения были вручены заслуженные награды и переизданный альбом «Художники Сурского края».

После торжественной части директор картинной галереи Кирилл Засторжный пригласил всех на юбилейную выставку. В экспозицию вошли свыше двухсот произведений живописи, графики, скульптуры. Значительная часть выставки посвящена истории развития пензенской художественной школы.