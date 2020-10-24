Пензенцу грозит шесть лет лишения свободы из-за кражи сумки

В пензенскую полицию с заявлением о краже обратился 29-летний мужчина. Он сообщил о том, что оставил сумку без присмотра на диване в баре. В ней находились документы, мобильный телефон и банковская карта.

В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастен 26-летний местный житель. К тому моменту он уже успел потратить две тысячи рублей с карты. Парень признался в содеянном. Украденное изъято. Теперь злоумышленнику грозит тюремный срок до шести лет.

Полиция Пензы предупреждает: внимательно относитесь к сохранности своего имущества. Не оставляйте личные вещи без присмотра.