Пензенских школьников ждут длинные осенние каникулы

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Решение было озвучено им сегодня в ходе рабочей встречи с врио министра образования области Александром Воронковым. Как сообщил глава регионального минобра, сейчас на карантине находятся 90 классов, полностью закрыты три школы и один детский сад в районах. 173 ребенка болеют коронавирусом.

Глава региона поручил строже следить за соблюдением санитарных норм в регионе, а также сообщил о своем решении увеличить осенние каникулы. Теперь школьники вместо одной недели будут отдыхать две – с 31 октября по 14 ноября.

- Такая мера позволит нам сократить число заболевших как среди детей, так и среди взрослых – учителей, родителей, бабушек и дедушек школьников, - отметил Иван Белозерцев.