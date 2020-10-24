О любимом мужчине и про постельные сцены

Режиссер Александр Молочников (на первом плане), актеры Светлана Ходченкова (в центре), Кай Алекс Гетц (четвертый справа), Артем Быстров (третий справа) и продюсер Александра Ремизова (вторая права). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Про Александра Молочникова

«С ним я почувствовала себя собой. Когда не нужно думать о платье, о макияже, можно просто наслаждаться жизнью без оглядки. Что называется, отдых без фотошопа. Я поняла, что нравлюсь себе живой и естественной. Могу не стесняться. И меня будут принимать».

Про Тома Харди

«Он прекрасен. Когда я ехала на съемки фильма «Шпион, выйди вон!», мандража не было. Я боялась только не выучить текст. Сцена была на английском языке, но страх был панический - оговориться, недоучить, забыть. Все остальное было по-живому. Стеснения не было. Мы понимали, для чего все собрались: ребят, ну что, будем сиськи мять или работать нормально?.. По-человечески он очень приятный. С хорошим чувством юмора".

Про постельные сцены

«От этого никуда не денешься. Если эти сцены оправданы сценарием… Мы относимся к этому не как отношения мужчины и женщины, это игра. И если нам верят, что эмоции были неподдельными, значит я хорошая актриса. Бывает и так, что актер неприятен, как и в жизни, но это работа - идешь и целуешь его во все местечки».

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