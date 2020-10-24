Мария Львова-Белова: «Очень тёплое отношение к нашему региону»

Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Очень тёплое отношение к нашему региону в Совете Федерации и к Вам как к руководителю», - поделилась Мария Львова-Белова первыми впечатлениями от работы в парламенте. Сенатор рассказала о своем предложении в рамках пленарного заседания провести презентацию опыта Пензенской области в сфере реализации социальных инициатив.

Также на встрече была затронута тема взаимодействия с инвесторами, развития экономики субъекта РФ. Особый акцент губернатор сделал на необходимости активной работы по включению региона в максимально возможное число федеральных государственных программ. Кроме того, Иван Белозерцев и Мария Львова-Белова рассмотрели вопросы развития инклюзивного туризма в регионах РФ на базе созданных в пензенском регионе социальных проектов.