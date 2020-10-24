Не дарите банковские карты мошенникам

Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

Об этом сообщил в ходе брифинга в МВД по Республике Мордовия оперуполномоченный по особо важным делам отдела УУР МВД по Республике Мордовия Дмитрий Костькин. Рассказал полицейский и о том, что следственным отделом ОМВД России по Рузаевскому району окончено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Рузаевки, обвиняемого в мошенничестве и кражах более 500 тысяч рублей.

Под надуманными предлогами он брал у своих знакомых банковские карты, и привязывал их к своему мобильному телефону. Получая доступ ко всем счетам, похищал деньги. При этом владельцы банковских карт не предполагали, что с их счетов списываются деньги, так как на их телефоны переставали приходить смс-оповещения о снятии наличности.

Первое заявление в полицию поступило от жительницы Пензенской области. Женщина пояснила, что некоторое время назад познакомилась с мужчиной, который представился работником кредитной сферы. Он предложил ей объединить все ее займы в один и в дальнейшем погасить. Поверив ему, она передала ему кредитки. Однако спустя несколько месяцев ей стали поступать звонки из банков о необходимости погашения задолженности.

Несмотря на то, что мошенник постоянно менял место жительства сотрудники уголовного розыска задержали его. В отделе полиции он признался в совершении преступления, а также ряде иных противоправных деяний.

Чтобы не поддаться на уловки мошенников:

- не сообщайте реквизиты банковской карты и пароли, поступающие на телефон;

- до оформления заказов в сети интернет, проверьте отзывы, и никакой предоплаты;

- не используйте для оплаты карты, на которых находится крупная сумма денег;

- в идеале - не используйте абонентский номер, к которому подключена услуга «мобильный банк», где есть выход к ресурсам сети интернет, во избежание несанкционированного доступа к программному обеспечению сотового аппарата для внедрения вредоносных программ.