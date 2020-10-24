Кража документов и банковской карты из детской коляски

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Оставив перед входом детскую коляску, девушка с ребенком пошла на прием к врачу. Вскоре ей стали приходить смс-сообщения о списании денежных средств с банковской карты. Как выяснилось, из кармана коляски пропала банковская карта и паспорт.

Установлено, что к совершению данного преступления причастна женщина. Ее приметы: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, волосы темные, средней длины. Она расплачивалась похищенной картой в одном из торговых центров на территории Первомайского района Пензы. В итоге с банковской карты было похищено более 1500 рублей.

За совершение данного преступления в соответствии со статьей 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

Уважаемые жители Пензы! Если у вас есть информация о местонахождении данной женщины, убедительная просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 599-702 или 02.