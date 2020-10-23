Возле села Кондоль высадили почти шесть тысяч саженцев сосны

ФОТО: Оксана ПЕТУЛЬКО

В посадке деревьев на территории Ермоловско-Степного лесничества приняли участие около 100 участников – волонтеры, студенты, представители общественных организаций и другие. Территория для посадки площадью 1,2 гектаров была подготовлена сотрудниками Ахунско-Ленинского лесничества.

Участников акции поприветствовал глава администрации Кондольского сельсовета Александр Грачев, напомнив им, в чем суть подобных мероприятий:

- Мы это делаем не только для себя, но и для наших детей и внуков.

Всего в рамках акции в регионе уже было высажено порядка 30 тысяч деревьев из запланированных 120. Мероприятия продлятся до конца октября. Акция проводится при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках реализации национального проекта «Экология».