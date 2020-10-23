Владимир Волков поздравил с 95-летием филолога и ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Цыганкина

Вчера доктору филологических наук, профессору Кафедры мордовских языков МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрию Васильевичу Цыганкину исполнилось 95 лет. С юбилеем ученого поздравил глава республики Владимир Волков:

- Вы самоотверженно защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, а в мирное время посвятили себя беззаветному служению науке, делу обучения и воспитания молодого поколения. Ваш трудовой путь неразрывно связан с образованием и наукой Мордовии, с деятельностью на благо общества и государства. От всей души желаю Вам сохранять неугасающий интерес к жизни и науке, а также крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Также Владимир Волков подписал Указ о награждении Дмитрия Васильевича высокой государственной наградой Республики Мордовия.