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Коронавирус Covid-19

В больницах Пензенской области развернут дополнительные койки

Речь об этом зашла сегодня в ходе рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева и врио министра здравоохранения региона Александра Никишина
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

На данный момент в учреждениях здравоохранения области развернуто 2644 коек. Александр Никишин предложил задействовать для госпитализации пациентов также корпус больницы № 6 на улице Гагарина, поскольку в Пензе и Заречном зараженных коронавирусом гораздо больше, чем в районах.

- Нам нужно быть готовым к любой ситуации, - отметил Иван Белозерцев. - Я подпишу постановление о выделении средств на организацию еще 500 коек.

Губернатор поручил также рассмотреть возможность развертывания коек для среднетяжелых больных, чье состояние уже не вызывает опасения: это поможет разгрузить медицинские учреждения.