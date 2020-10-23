В больницах Пензенской области развернут дополнительные койки

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

На данный момент в учреждениях здравоохранения области развернуто 2644 коек. Александр Никишин предложил задействовать для госпитализации пациентов также корпус больницы № 6 на улице Гагарина, поскольку в Пензе и Заречном зараженных коронавирусом гораздо больше, чем в районах.

- Нам нужно быть готовым к любой ситуации, - отметил Иван Белозерцев. - Я подпишу постановление о выделении средств на организацию еще 500 коек.

Губернатор поручил также рассмотреть возможность развертывания коек для среднетяжелых больных, чье состояние уже не вызывает опасения: это поможет разгрузить медицинские учреждения.