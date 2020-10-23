Жительница Саранска предстанет перед судом за кражу золота у подруги

В Саранске завершилось расследование уголовного дела в отношении 23-летней местной жительницы. Она обвиняется в краже.

В сентябре этого года в полицию обратилась 24-летняя гражданка, заявившая о пропаже золотых сережек и кольца общей стоимостью в 50 тысяч рублей. Правоохранители быстро установили причастность к исчезновению украшений соседки пострадавшей, которая была у нее в гостях 3 сентября.

Когда хозяйка квартиры отлучилась, ее гостья залезла к ней в сумочку и вытащила украшения, на следующий день сдав их в ломбард. Пропажу золота пострадавшая обнаружила спустя пару недель.

Уголовное дело направлено в суд.