СУ СК по Пензенской области сообщил подробности пропажи 15-летней Анастасии Авдеевой

О пропаже Анастасии Авдеевой 2004 года рождения стало известно 19 октября. Работник Пензенского лесного колледжа, расположенного в Сосновоборске, сообщил правоохранителям, что в общежитие не вернулась одна из первокурсниц. Территорию колледжа девушка покинула в тот же день, около 17:00.

Уточнены приметы несовершеннолетней: рост около 170 сантиметров, волосы светлые, длиной до плеч, глаза карие. Была одета в белую куртку и черные джинсы. При себе имела мобильный телефон.

По факту пропажи девушки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Поиски продолжаются. Если вам известна какая-либо информация, которая поможет установить местонахождение Анастасии, просим сообщить ее по телефонам 8 (8412) 36-17-02 или 02.