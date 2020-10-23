Иван Белозерцев посетил ЖК «Квартет»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Когда комплекс будет достроен, в нем смогут жить более двух тысяч человек. Особое внимание в проекте уделено благоустройство территории вокруг домов – в основе идеи лежит концепция «Дворе без машин».

Иван Белозерцев дал высокую оценку увиденному:

- Нужно, чтобы людям было комфортно и приятно и внутри домов, и во дворе. Следует перенимать опыт, в том числе, и у других регионов. Современный подход строительства домов подразумевает и современное благоустройство ближайших территорий. За таким подходом – будущее.