В Рузаевском районе Мордовии обновили дороги

В конце сентября в Русском Баймакове отремонтировали дорожное полотно по ул. Солнечной, а в начале октября комиссия в Пайгармском сельском поселении приняла проезжую часть по ул. Центральная. На днях подрядчик завершил обновление дороги в Ключареве на ул. Центральная. Восстановлена автодорога между населенными пунктами Татарская Пишля-Пайгарма-Мордовская Пишля – здесь уложили новое покрытие, установили дорожные знаки и автобусную остановку, нанесли разметку.

Завершен ремонт дорожного пути в Рузаевке по ул. Чапаева, свежий асфальт появился на улицах Терешковой и Зои Космодемьянской, а также отремонтирован почти километр по ул. Беднодемьяновская.

Пресс-служба Правительства Мордовии поделилась планами на будущее: в 2021 году планируется капитальный ремонт ул. Юрасова, бульвара Горшкова, переулка Фабричный и двух дорог в микрорайоне Химмаш на улицах Менделеева и Тухачевского, полотно обновят в Сузгарье и Тат-Пишля. Кроме того, в микрорайоне Химмаш будут обновлены две территории на ул. Менделеева: аллею Машиностроителей и новую детскую спортивную площадку; ожидается благоустройство восьми дворовых зон.