Мини-сериал #ЛИЦАТЕАТРА, продолжение

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Что же такое театр в жизни каждого и как начиналась театральная жизнь собеседников, об этом в марте нынешнего года рассказали герои фильма актеров Анны Арзямовой и Николая Потапова. И вот продолжение.

Еще один короткий видеофильм о людях разных театральных профессий появился на интернет-площадках Пензенского драматического театра. На этот раз молодые актеры, служащие в театре первый сезон, - Степан Тусюк, Дарья Шнейдер и Михаил Яценко - решили сами больше узнать - о работе разных подразделений театра и рассказать об этом зрителям. Из почти двух сотен сотрудников они выбрали героями своего фильма…

Впрочем, фильм о тайнах театральной жизни лучше смотреть, а не слушать о нем рассказы.