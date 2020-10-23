Соловки глазами юных художников из Пензы

Пресс-служба Администрации Пензы

Соловецкий музей-заповедник и Детская художественная школа № 1 Архангельска подвели итоги Всероссийского творческого конкурса «Мои Соловки». Среди лучших названы работы учениц Детской художественной школы №3 Пензы: Алины Тюриной - «Вечер на Соловецких островах» и Виктории Черевань - «Переправа на остров» .

Вместе с другими картинами они представлены в рамках финальной экспозиции на территории Соловецкого музея-заповедника.

До полуфинального отбора дошла 101 творческая работа. Юные художники представили на своих полотнах архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, воспитанников легендарной Соловецкой школы юнг, живописную природу и многое другое.