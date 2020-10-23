Полицейские застали хозяина квартиры, отмывающим следы крови

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Братья распивали спиртное. И лучше бы они не делали этого вместе. С чего все началось сейчас уже и не узнать. Слово за слово – совсем как в кино, хозяин квартиры ударил стеклянной бутылкой брата по голове.

То ли накопившиеся за долгие годы обиды разом полезли наружу, то ли водки было мало, но дальше кино закончилось. Уже лежащего на полу, совсем не по-мужски, сородич стал избивать молотком. А затем вытолкал из дома. Избитый смог пройти несколько метров и скончался около подъезда от полученных травм. Здесь, на улице Дружбы, его и обнаружили прохожие.

По указанному адресу незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления брата погибшего – 60-летнего жителя Пензы, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности.

Когда полицейские пришли к нему домой, то обнаружили в квартире следы крови, которые хозяин пытался отмыть, он не стал отрицать свою причастность к преступлению.

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.