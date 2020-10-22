Андрей Лузгин рассказал подробнее о предстоящем ремонте улицы Московской

Как говорилось ранее, улица станет полностью пешеходной, соединив Соборную площадь с нижней частью. При этом проект предусматривает возможность передвижения транспорта сотрудников компаний, расположенных в верхней части Московской. В рамках проекта сквозные проезды к домам будут оборудованы шлагбаумами.

- Для предприятий бизнеса предполагаем возможность для доставки и разгрузки товаров с 7 до 10 утра, - отметил мэр Пензы Андрей Лузгин. – Все остальное время движение на улице будет ограничено.

Говоря о парковках, глав городской администрации отметил, что местные жители смогут оставлять автомобили во дворах, остальные пензенцы - воспользоваться парковочными местами на улицах Карла Маркса, Белинского, Лермонтова, возле Соборной площади, платными стоянками на улице Кураева и в ТЦ «Высшая Лига».

Проект также предусматривает высадку саженцев и организацию новых клумб.

К благоустройству приступят в 2021 году.