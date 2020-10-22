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Происшествия

Дачный вор из Саранска получил «условку» [ВИДЕО]

Приговор суда пока в законную силу не вступил
Анна ЧЕРНАЯ
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В начале июня в саранскую полицию обратился местный житель с заявлением о краже из его дачного дома. Правоохранители установили причастность к случившемуся 31-летнего мужчины.

Тот рассказал, что в день совершения преступления пил спиртное. Когда алкоголь кончился, в голову пришла мысль ограбить какой-нибудь дом в садовом обществе, которую злоумышленник и реализовал. Украденное имущество он сдал в пункт приема металла, оставив себе лишь бензопилу и спальные мешки.

По приговору суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года.

Криминал