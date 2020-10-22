Пожар в Камешкирском районе унес жизнь мужчины

Пожар уничтожил дом полностью. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Вчера в 18:10 диспетчерам МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Старый Черчим Камешкирского района. Горел деревянный дом на улице Солнечной.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области, строение сгорело полностью. Также от пламени пострадала крыша стоящего рядом сарая. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины 1944 года рождения.

На тушение привлекались четыре единицы техники и 13 сотрудников.