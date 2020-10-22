В Клинической больнице № 6 появилось оборудование для реабилитации после инсульта

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Пензенская клиническая больница № 6 имени Г. А. Захарьина получила транскраниальный магнитный стимулятор для восстановления неврологических больных. Оборудование будут использовать в неврологическом отделении для реабилитации пациентов с инсультом после инсульта. Аппарат поможет улучшить лечение поражений центральной и периферической нервной системы.

- Использование стимулятора с начала реабилитации позволят увеличить силу и координацию конечностей пациента, - отмечает врач-невролог Марина Кокарева.

В ноябре персонал больницы пройдет обучение для работы с новым оборудованием.