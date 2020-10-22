В Пензе возьмут шефство над ветеранами Великой Отечественной войны

На данный момент связь налажена с половиной пензенских ветеранов, установить контакт с остальными помогут социальные службы.

- Наши волонтеры ежедневно обзванивают их, узнают, как самочувствие, нужна ли помощь, - отмечает координатор «Волонтеров Победы» в Пензенской области, член Молодежного парламента при Законодательном Собрании Дмитрий Шлыков. – В основном, просьбы касаются вызовов врача на дом. Чтобы связь была оперативной, каждому ветерану будет бесплатно выдан мобильный телефон и именной сертификат, с которым они или их родственники смогут получить номер к бесплатному тарифу у любого оператора.

- Майские праздники позади, но мы продолжаем чествовать героев и оказывать им помощь, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания, секретарь пензенского отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин. - Надеюсь, подаренные телефоны помогут им больше общаться с близкими, друзьями, однополчанами.

Подробную информацию об акции можно узнать по телефону +7-996-247-20-95.