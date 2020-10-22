В Спутнике появился новый детский медцентр

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Медицинский центр «Эскулап» открыл седьмой филиал в Городе Спутник. Поликлиника предназначена для пациентов младше 18-ти лет. Здесь ведут прием дерматолог, педиатр, кардиолог, невролог и другие специалисты. Часть услуг предоставляется бесплатно за счет средств фонда ОМС. В день учреждение способно принять до 200 пациентов.

Иван Белозерцев осмотрел кабинеты и пообщался с персоналом учреждения, а также напомнил, что скоро в Спутнике появится еще одна детская поликлиника на 500 посещений в день.

- Объект готов на 80%, строительство ведется в рамках федерального проекта «Жилье», - отметил губернатор.