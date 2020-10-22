В Мордовии продолжают развивать систему оказания первичной медицинской помощи

В этом году в регионе было запланировано создание четырех новых фельдшерско-акушерских пунктов и замена 66 старых, а также одной амбулатории, находящихся в аварийном состоянии. Также в районы республики уже поступили 29 передвижных мобильных комплексов и четыре стоматологические установки.

За восемь месяцев текущего года более 66 тысяч жителей прошли профилактические осмотры, более 18 тысяч воспользовались услугами мобильных медицинских бригад.

В конце сентября в Мордовии начала работу санитарная авиация. Применение медицинских вертолетов позволяет снизить смертность при ДТП вдвое, тяжесть последствий - втрое, летальный исход при острых заболеваниях - в 10 раз.