Коллективы Пензенской области участвуют в фестивале «Театральное Приволжье»

ФОТО: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Окружной фестиваль школьных и студенческих театральных коллективов проводится уже во второй раз. В прошлом году в нем принимали участие 483 коллектива из 14 регионов ПФО – это более семи тысяч юных актеров! Пензенскую область представляли театральная студия «Арлекин» из города Заречный со спектаклем «Проданный смех» и студенческий театр «Кириллица» с постановкой « Записки юного врача». Они вошли в пятерку лучших, заняв четвертое и пятое место. Также режиссер студии «Арлекин» Наталья Кучишкина была признана лучшим режиссером среди школьных театров.

Фестиваль проходит в три этапа. Во время первого, регионального, в субъектах определяются победители, которые будут представлять свой регион в дальнейшем, и создаются видео-версии их спектаклей. Задание второго этапа, окружного, заключается в публикации этих роликов в интернете и показе на местных каналах. Третий финальный этап – определение победителя в прямом эфире.

- Сейчас продолжается сбор заявок на участие в региональном этапе фестиваля, - отметила Татьяна Курдова.- Заявить о своем желании поучаствовать коллективы Пензенской области могут до декабря. Заявки уже подали молодежная студия «Белая ворона», театр-студия ПГУАС «Мастер». Мы никак не ограничиваем творческий полет участников – тематика спектаклей свободная. В прошлом году борьба за победу была серьезная. Мы отслеживали каждый балл и количество просмотров.