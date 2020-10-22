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Где сегодня в Пензе могут отключить воду: список улиц

Из-за аварийно-восстановительных работ в ряде районов возможны перебои
Анна ЧЕРНАЯ
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Как сообщает пресс-служба ООО «Горводоканал», отключения воды возможны на следующих улицах:

- Калинина,

- Гоголя,

- Металлистов и пр,

- Баумана и пр.,

- Терновского,

- Волжской,

- Осавиохимовской,

- Пограничной,

- Токарной и пр.

- Бригадной,

- Галетной,

- Индустриальной,

- Слесарной,

- Ремесленной,

- Молокова и пр, .

- Авиационной,

- Лагерной,

- Маяковского,

- Киевской,

- Береговой,

- Коробкова,

- Перекоп,

- Планетной и пр.,

- Санитарной и пр.,

- Рязанской,

- Пархоменко,

- Ульяновской, 6,

- Н. Лавровой,

- Семейной,

- Соборной, 1,

- Пилотной,

- Добролюбова (частично).

Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ.

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