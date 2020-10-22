Где сегодня в Пензе могут отключить воду: список улиц

Как сообщает пресс-служба ООО «Горводоканал», отключения воды возможны на следующих улицах:
- Калинина,
- Гоголя,
- Металлистов и пр,
- Баумана и пр.,
- Терновского,
- Волжской,
- Осавиохимовской,
- Пограничной,
- Токарной и пр.
- Бригадной,
- Галетной,
- Индустриальной,
- Слесарной,
- Ремесленной,
- Молокова и пр, .
- Авиационной,
- Лагерной,
- Маяковского,
- Киевской,
- Береговой,
- Коробкова,
- Перекоп,
- Планетной и пр.,
- Санитарной и пр.,
- Рязанской,
- Пархоменко,
- Ульяновской, 6,
- Н. Лавровой,
- Семейной,
- Соборной, 1,
- Пилотной,
- Добролюбова (частично).
Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ.