Пензенский росгвардеец спас пенсионерку от мошенников

ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант Александр Тарасов помог 81-летней пензячке не попасться на удочку мошенников. Пенсионерку мужчина заметил в нерабочее время, зайдя в магазин. Взволнованная женщина, следуя указаниям неизвестного, говорившего с ней по телефону, снимала крупную сумму с карты.

Тарасов заподозрил неладное, подошел к женщине, представился и уточнил, что происходит. Гражданка рассказала, что ей позвонила «сотрудница банка» и сообщила о воровстве денег со счета пенсионерки. Чтобы не допустить дальнейших краж, собеседница предложила ей снять деньги и для сохранности отправить на другой счет.

Старший лейтенант пояснил, что пожилая женщина, скорее всего, нарвалась на мошенников, проводил ее в банк, где его теорию подтвердили сотрудники финансовой организации. Деньги пенсионерки остались в целости и сохранности.