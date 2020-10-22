Почти 30 зареченцев привлекут к ответственности за несданные результаты теста на коронавирус

Об этом в ходе заседания оперативного штаба рассказала главный государственный санитарный врач Заречного Людмила Куликова.

Согласно правилам, установленным Роспотребнадзором, все граждане, побывавшие за границей, при возвращении в Россию, заполняют в самолете специальную анкету. После прибытия в течение трех дней они обязаны пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР и разместить его результаты на портале Госулуг.

Зареченцы этого не сделали, и теперь Роспотребнадзор готовится передать материалы на них в суд. Им грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.