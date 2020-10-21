Студенты и сотрудники вуза пришли сдать кровь

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

«День донора» с участием студентов и сотрудников Пензенского государственного университета состоялся в среду, 21 октября 2020 года. С самого утра возле 8-го учебного корпуса автобус Пензенского областного клинического центра крови был готов к приему доноров. Как обычно, выстроилась очередь из студентов и сотрудников.

«Мы благодарны вузу, что они смогли в такое сложное время провести эту акцию», - говорит врач-трансфузиолог Пензенского областного клинического центра крови Вячеслав Эрюжев.

Ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови. «Для крови нет заменителей. Поэтому я пришел и хочу помочь, если кому-то пригодится моя кровь - я буду рад спасти чью-то жизнь», - поделился Сергей Дмитриев - студент второго курса ФИТЭ, впервые сдающий кровь.

Всем донорам провели тест на антитела к ковиду. Всего участие в донорской сессии приняли более 30 учащихся и сотрудников Пензенского государственного университета.