Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Здоровье

В Пензе тестируют систему голосового заполнения медицинских документов

Комплекс «Voice2Med», разработанный Центром речевых технологий, установлен в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко
Максим ГНЕЛИЦКИЙ
КомментироватьОставить комментарий

Технология на основе искусственного интеллекта должна облегчить и ускорить заполнение документов в медицинских учреждениях путем перехода от печатного ввода к голосовому: врач просто диктует информацию – и она сразу преобразуется в текст на компьютере. Итог работы представляет полностью заполненный протокол с минимумом необходимых изменений.

- Внедряемая информационная технология позволит врачу существенно сэкономить время, уделив его пациенту, – отмечает главный врач Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.

Новости медицины