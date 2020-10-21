В Пензе тестируют систему голосового заполнения медицинских документов

Технология на основе искусственного интеллекта должна облегчить и ускорить заполнение документов в медицинских учреждениях путем перехода от печатного ввода к голосовому: врач просто диктует информацию – и она сразу преобразуется в текст на компьютере. Итог работы представляет полностью заполненный протокол с минимумом необходимых изменений.

- Внедряемая информационная технология позволит врачу существенно сэкономить время, уделив его пациенту, – отмечает главный врач Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.