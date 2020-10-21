Сергей Лавров - о самых красивых местах на планете

Москва. Корреспондент Дарья Асламова, зам.редактора отдела международной политики ИД "КП" Андрей Баранов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на радио "Комсомольская правда" во время интервью (архив). Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еженедельник «Комсомольская правда» (21-28 октября 2020) опубликовал интервью с министром иностранных дел РФ. Вопросы Лаврову задавали Владимир Сунгоркин – главный редактор «Комсомольской правды» и генеральный директор Издательского дома «Комсомольская правда», главный редактор информагентства «Спутник» Маргарита Симоньян и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

- Стоит ли нам участвовать в противоречиях, которые появились сейчас у США и Китая?

- Дистанцироваться от договоренностей, которые мы рассматриваем как взаимовыгодные и работающие, было бы глупо.

Американцы, они уже далеко не дипломатическими методами действуют, в открытую говорят, что Россия должна им помочь наказать Китай, заставить его разоружиться или заморозить свои вооружения. Спекулируют беспардонно, как наперсточники.

Вопросы во время интервью задавались самые острые: войну в Карабахе вдохновляла Турция, она еще наш союзник? Почему мы не возбуждаем уголовное дело по Навальному? За Трампа мы или за Байдена?

- В Белоруссии и Таджикистане закрыли «Комсомолку» и давят на российские СМИ, а в этих странах сотни тысяч русских, чьи права нарушаются.

- Наверное, у вас есть возможность более объективно видеть всю полноту картины. Поэтому ваши подсказки для нас тоже важны…мы всегда будем готовы ваши обращения не просто выслушать и принять во внимание, но и сделать предметом нашей практической политики.

Был и вопрос без политики.

- Пять самых красивых мест на планете? Вы же много ездили по миру.

- Везде красиво по-своему. Но я больше склонен все-таки придерживаться тех же взглядов, которые выработались у меня и Владимира Сунгоркина: объезжая весь мир, ты должен помнить, что нашу страну не объехать! И красот в нашей стране хватит не на одно поколение!

Подробнее – в сегодняшнем еженедельнике «Комсомольская правда» (21-28 октября 2020).