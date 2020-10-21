Пензенский студент участвует в Фестивале стрит-арта ПФО «ФормARТ»

Фото: Министерство образования Пензенской области

Стартовал финал Фестиваля стрит-арта ПФО «ФормARТ». По правилам конкурса, участники сначала направляли заявки с эскизами будущего граффити. Тематика рисунков в этом году – медики и борьба с коронавирусом, а также будущее после эпидемии.

По итогам отборочного этапа наш регион на фестивале представляет студент Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Александр Козырев. Свою работу «Спасибо врачам» он нарисовал некоторое время назад на здании, расположенном на улице Кирова.

ФОТО: Министерство образования Пензенской области

Проголосовать за работу земляка может каждый: для этого нужно позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 и дополнительно набрать 11.

Победитель конкурса граффити получит 100 тысяч рублей, занявшие второе и третьи места – по 75 и 50 тысяч соответственно.